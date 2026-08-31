Хуже "Бандероли": в ГУР раскрыли характеристики баллистической ракеты "Циркон"

В ГУР раскрыли характеристики баллистической ракеты 3М22 комплекса "Циркон", а также предприятия по ее производству и используемое ими иностранное оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.
Отмечается, что "Циркон" создавался как средство поражения кораблей (буква М в индексе изделия), для российских атомных подлодок и фрегатов проекта 22350 оборудованных УКСК 3С14.
В ходе российско-украинской войны, испытывая значительные проблемы с применением флота в Черном море, противнику пришлось адаптировать ракеты 3М22 для пуска из береговых ракетных комплексов "Бастион-М".
Вес боевой части 3М22 составляет около 120 кг, что является очень малым показателем для самой дорогой ракеты среди всех ударных средств РФ. К примеру, даже крылатая ракета малого класса Бандероль имеет боевую часть весом 150 кг.
После выхода ракеты из контейнера корабля или БРК запускается стартовый двигатель, позволяющий ракете набрать необходимую высоту и скорость для запуска маршевого двигателя. После отделения стартового двигателя запускается основной маршевый двигатель. Оба двигателя являются твердотопливными.
За первоначальное выставление ракеты на курс точки прицеливания отвечают двигатели системы ориентации и стабилизации, расположенные на защитном обтекателе, который в дальнейшем отделяется от ракеты.
Заявлено, что на отдельных этапах полета ракета может достигать скорости 9 Махов, однако зафиксирована максимальная скорость полета ракеты 3М22 не превышает 6,8 Махов и не поддерживается в течение всего полета.
Ракета 3М22 имеет комбинированную систему наведения – инерциальную на маршевой стадии полета и активную головку радиолокационной самонаведения на финальной стадии полета.
Ракета имеет типичный для всех российских баллистических ракет бортовой цифровой вычислительный комплекс – "Багет-83".
В хвостовом отсеке ракеты расположены электрогидравлические рулевые агрегаты и аэродинамические рули, являющиеся основными управляющими поверхностями ракеты. В транспортном положении рули находятся в сложенном положении, а после выхода из контейнера – раскрываются. Вся хвостовая часть ракеты производится из титана.
Напомним, российские кафиры начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000" . За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.
Отметим, спикер Воздушных сил ВСУЮрий Игнат заявлял о дефиците ракет ПВО не только к системам Patriot , но и к наземным и авиационным платформам.
По его словам, тема усиления защиты украинского неба на осенне-зимний период звучала в каждом разговоре Зеленского с лидерами Европы.