UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гіркіну російський суд виніс вирок, наступні чотири роки проведе за гратами

Фото: Ігор Гіркін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський суд засудив так званого колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна до чотирьох років колонії. Його звинуватили в "публічних закликах до екстремістської діяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час дебатів 18 січня прокурор просив призначити терористу чотири роки і 11 місяців колонії загального режиму. Водночас максимальне покарання в Росії за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності  - п'ять років позбавлення волі.

Судовий процес проходив у закритому режимі, попри те, що Гіркін та його захист просили відкрити для слухачів й журналістів. 

Арешт Гіркіна

Терориста затримали ще в липні 2023 року. Тоді ж справу проти нього порушили через публікації в Telegram, в яких він закликав ФСБ до екстремізму. Провину він не визнає. 

Вже у листопаді, під час перебування в СІЗО, Гіркін заявив, що планує балотуватись в президенти Росії у 2024 році. Зокрема він закликав соратників почати кампанію з його висунення і створити ініціативну групу для збору підписів. Його плани провалились. 

Хто такий Ігор Гіркін

Ігор Стрєлков, також відомий за прізвищем Гіркін, є колишнім офіцером ФСБ, який брав участь в окупації Донецької області у 2014 році. Тоді ж він очолив так зване "Міністерство оборони "ДНР". 

Крім того, він причетний до знищення малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року. Суд Гааги визнав Стрєлкова винним у знищенні літака та оголосив у міжнародний розшук. Росія відмовляється самостійного його видавати правосуддю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гіркін активно критикував російське військове керівництво й особисто диктатора Володимира Путіна. Він звинувачував їх у провалах на фронті. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація