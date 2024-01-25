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Гиркину российский суд вынес приговор, следующие четыре года проведет за решеткой

Фото: Игорь Гиркин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский суд приговорил так называемого бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина к четырем годам колонии. Его обвинили в "публичных призывах к экстремистской деятельности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Во время дебатов 18 января прокурор просил назначить террористу четыре года и 11 месяцев колонии общего режима. При этом максимальное наказание в России по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности - пять лет лишения свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, несмотря на то, что Гиркин и его защита просили открыть для слушателей и журналистов. 

Арест Гиркина

Террориста задержали еще в июле 2023 года. Тогда же дело против него возбудили из-за публикаций в Telegram, в которых он призывал ФСБ к экстремизму. Вину он не признает. 

Уже в ноябре, во время пребывания в СИЗО, Гиркин заявил, что планирует баллотироваться в президенты России в 2024 году. В частности он призвал соратников начать кампанию по его выдвижению и создать инициативную группу для сбора подписей. Эти планы провалились. 

Кто такой Игорь Гиркин

Игорь Стрелков, также известный по фамилии Гиркин, является бывшим офицером ФСБ, который участвовал в оккупации Донецкой области в 2014 году. Тогда же он возглавил так называемое "Министерство обороны "ДНР". 

Кроме того, он причастен к уничтожению малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года. Суд Гааги признал Стрелкова виновным в уничтожении самолета и объявил в международный розыск. Россия отказывается самостоятельного его выдавать правосудию.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Гиркин активно критиковал российское военное руководство и лично диктатора Владимира Путина. Он обвинял их в провалах на фронте.

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