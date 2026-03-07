Гіперзвукові ракети та майже півтисячі дронів: як відпрацювала ППО під час удару РФ

Масований обстріл України у ніч на 7 березня

Росія в ніч на 7 березня здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши дрони та ракети. У Харкові частково зруйновані два будинки, а у низці регіонів пошкоджена залізниця. Відомо щонайменше про сімох загиблих та десятки поранених, серед них – діти.

Більше подробиць про нічну атаку росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.