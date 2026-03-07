Гіперзвукові ракети та майже півтисячі дронів: як відпрацювала ППО під час удару РФ

Російські війська вночі атакували залізничну та портову інфраструктуру. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 7 березня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет наземного та морського базування", - зазначили у Повітряних силах.
Повітряні сили виявили 509 засобів повітряного нападу:
Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито чи подавлено 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:
При цьому зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на п'яти локаціях.
Росія в ніч на 7 березня здійснила черговий комбінований удар по Україні, застосувавши дрони та ракети. У Харкові частково зруйновані два будинки, а у низці регіонів пошкоджена залізниця. Відомо щонайменше про сімох загиблих та десятки поранених, серед них – діти.
