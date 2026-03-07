Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ

Массированный обстрел Украины в ночь на 7 марта

Россия в ночь на 7 марта осуществила очередной комбинированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. В Харькове частично разрушены два дома, а в ряде регионов повреждена железная дорога. Известно как минимум о семи погибших и десятках раненых, среди них - дети.

Больше подробностей о ночной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.