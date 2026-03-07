Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ

Российские войска ночью атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 7 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования", - отметили в Воздушных силах.
Воздушные силы обнаружили 509 средств воздушного нападения:
Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:
При этом зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых БпЛА на пяти локациях.
Россия в ночь на 7 марта осуществила очередной комбинированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. В Харькове частично разрушены два дома, а в ряде регионов повреждена железная дорога. Известно как минимум о семи погибших и десятках раненых, среди них - дети.
