Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ
Российские войска ночью атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Читайте также: Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты
"В ночь на 7 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования", - отметили в Воздушных силах.
Воздушные силы обнаружили 509 средств воздушного нападения:
- 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" из Крыма;
- 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
- 14 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
- 480 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с восьми направлений.
Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:
- 8 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
- 11 крылатых ракет "Калибр";
- 453 вражеских БпЛА различных типов.
При этом зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых БпЛА на пяти локациях.
Массированный обстрел Украины в ночь на 7 марта
Россия в ночь на 7 марта осуществила очередной комбинированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. В Харькове частично разрушены два дома, а в ряде регионов повреждена железная дорога. Известно как минимум о семи погибших и десятках раненых, среди них - дети.
Больше подробностей о ночной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.