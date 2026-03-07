ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ

09:23 07.03.2026 Сб
2 мин
Удалось ли ПВО сбить баллистику и "гиперзвук"?
aimg Константин Широкун
Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ Фото: силы ПВО сбили большинство вражеских целей россиян (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

"В ночь на 7 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования", - отметили в Воздушных силах.

Воздушные силы обнаружили 509 средств воздушного нападения:

  • 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" из Крыма;
  • 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 14 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 480 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с восьми направлений.

Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 19 ракет и 453 беспилотника различных типов:

  • 8 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 453 вражеских БпЛА различных типов.

При этом зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных дронов на 22 локациях, а также падение сбитых БпЛА на пяти локациях.

Гиперзвуковые ракеты и почти полтысячи дронов: как отработала ПВО во время удара РФ

Массированный обстрел Украины в ночь на 7 марта

Россия в ночь на 7 марта осуществила очередной комбинированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. В Харькове частично разрушены два дома, а в ряде регионов повреждена железная дорога. Известно как минимум о семи погибших и десятках раненых, среди них - дети.

Больше подробностей о ночной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

