РФ вдарила по гіпермаркету Fozzy у Вишневому, магазин не працює (фото)

Терор проти бізнесу

Російські війська продовжують системно атакувати об'єкти українського бізнесу, завдаючи збитків логістиці, ритейлу та книговидавництву. Систематичні обстріли змушують компанії змінювати умови праці та оптимізувати витрати.

Нагадаємо, протягом 27 та 28 серпня під масованими ударами РФ опинилися склади та магазини провідних мереж.

Зокрема, росіяни завдали збитків компаніям "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen та Comfy. Крім того, постраждали торговельні точки "Фора", "Аврора", "Коло", а також низка українських книгарень і видавництв.

Через руйнування складських приміщень і торгових об'єктів ритейлер Fozzy Group скорочує витрати. У компанії ухвалено рішення тимчасово зупинити найм нових працівників, а також скасувати виплату премій та перегляд заробітних плат.