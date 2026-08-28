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РФ ударила по гипермаркету Fozzy в Вишневом, магазин не работает (фото)

17:00 28.08.2026 Пт
2 мин
На месте происшествия работают специалисты ГСЧС
aimg Сергей Козачук
Фото: FOZZY в Вишневом потерпел удар РФ (facebook.com/fozzyshop.ua)

В результате очередной российской воздушной атаки в Вишневом Киевской области получил попадание и получил повреждения гипермаркет сети FOZZY. Среди жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу сети FOZZY Cash&Carry в Facebook.

Последствия попадания и ситуация на месте

В компании отметили, что главным итогом инцидента есть отсутствие пострадавших среди работников и посетителей торгового заведения.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Идет ликвидация последствий вражеского удара.

Специалисты оценивают масштаб нанесенных повреждений.

Фото: FOZZY в Вишневом потерпел удар РФ (facebook.com/fozzyshop.ua)

В настоящее время торговый объект полностью приостановил свою работу. Представители сети выразили благодарность спасателям за оперативное реагирование и мужество во время работы на месте прилета.

Террор против бизнеса

Российские войска продолжают системно атаковать объекты украинского бизнеса, нанося ущерб логистике, ритейлу и книгоиздательству. Систематические обстрелы заставляют компании изменять условия труда и оптимизировать затраты.

Напомним, в течение 27 и 28 августа под массированными ударами РФ оказались склады и магазины ведущих сетей.

В частности, россияне нанесли ущерб компаниям "Эпицентр", "Новая почта", Roshen и Comfy. Кроме того, пострадали торговые точки "Фора", "Аврора", "Коло", а также ряд украинских книжных магазинов и издательств.

Из-за разрушения складских помещений и торговых объектов ритейлер Fozzy Group сокращает расходы. В компании принято решение временно приостановить наем новых работников, а также отменить выплату премий и пересмотр заработных плат.

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