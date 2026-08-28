РФ ударила по гипермаркету Fozzy в Вишневом, магазин не работает (фото)

Террор против бизнеса

Российские войска продолжают системно атаковать объекты украинского бизнеса, нанося ущерб логистике, ритейлу и книгоиздательству. Систематические обстрелы заставляют компании изменять условия труда и оптимизировать затраты.

Напомним, в течение 27 и 28 августа под массированными ударами РФ оказались склады и магазины ведущих сетей.

В частности, россияне нанесли ущерб компаниям "Эпицентр", "Новая почта", Roshen и Comfy. Кроме того, пострадали торговые точки "Фора", "Аврора", "Коло", а также ряд украинских книжных магазинов и издательств.

Из-за разрушения складских помещений и торговых объектов ритейлер Fozzy Group сокращает расходы. В компании принято решение временно приостановить наем новых работников, а также отменить выплату премий и пересмотр заработных плат.