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Пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожары на территории Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине - она становится все более неустойчивой. Кроме того, горящие лесные массивы в этих странах осложняют прогнозирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой и ее становится сложнее прогнозировать", - отмечается в сообщении.

Напомним, власти Турции ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.

Кроме того, пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

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