RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежі в Туреччині, Греції, Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожежі на території Туреччини, Греції та Італії впливають на погоду в Україні - вона стає все більш нестійкою. Крім того, палаючі лісові масиви в цих країнах ускладнюють прогнозування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"Катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає все більш нестійкою і її стає складніше прогнозувати", - наголошується в повідомленні.

Нагадавши, влада Туреччини ввела до 31 серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Крім того, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрпрогнозпожежаПогода