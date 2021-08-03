Пожежі в Туреччині, Греції, Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр

Пожежі на території Туреччини, Греції та Італії впливають на погоду в Україні - вона стає все більш нестійкою. Крім того, палаючі лісові масиви в цих країнах ускладнюють прогнозування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
"Катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає все більш нестійкою і її стає складніше прогнозувати", - наголошується в повідомленні.
Нагадавши, влада Туреччини ввела до 31 серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.
Крім того, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.