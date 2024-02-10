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В гідрокостюмі з гумовим матрацом. Прикордонники упіймали ухилянтів на шляху в Угорщину

Фото: прикордонники викрили злочинну схему ухилянтів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники викрили схему ухилянтів, завдяки якій чоловікам за 4 тисячі доларів надавали гідрокостюм, гумовий матрац та супровід до Тиси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За словами прикордонників, порушник планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці.

 

"Щоб переплисти Тису, він також вдягнув гідрокостюм. Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд. У цей час "клієнт" очікував в авто. Такий перетин мав обійтися в 4 тисячі доларів", - повідомили в ДПСУ.

Порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос.

"Адмінпротокол складено, справу скеровано до суду. Про дії "помічників" повідомлено Нацполіцію", - додали в службі.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Днями ми писали, що прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались виїхати до Угорщини.

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