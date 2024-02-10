В гідрокостюмі з гумовим матрацом. Прикордонники упіймали ухилянтів на шляху в Угорщину

За словами прикордонників, порушник планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці.

"Щоб переплисти Тису, він також вдягнув гідрокостюм. Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд. У цей час "клієнт" очікував в авто. Такий перетин мав обійтися в 4 тисячі доларів", - повідомили в ДПСУ.

Порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос.

"Адмінпротокол складено, справу скеровано до суду. Про дії "помічників" повідомлено Нацполіцію", - додали в службі.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Днями ми писали, що прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались виїхати до Угорщини.

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