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Намагались виїхати до Угорщини. Прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів (відео)

Четвер 08 лютого 2024 22:29
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Намагались виїхати до Угорщини. Прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів (відео) Ілюстративне фото: прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів, які хотіли виїхати в Угорщину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники затриму групу з 40 чоловік, які намагались незаконно виїхати до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, два мікроавтобуси прикордонники зупинили неподалік кордону. Загалом, два водії перевозили 38 чоловіків - це рекордна за кількістю група порушників кордону, яку було затримано під час повномасштабного вторгнення.

У її складі - чоловіки з 11 областей України. Вони намагались незаконно залишити Україну та заплатили водіям за це від 4500 до 8500 доларів.

"Щодо виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи. Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми триває", - сказано у повідомленні.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

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