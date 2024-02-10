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В гидрокостюме с резиновым матрасом. Пограничники поймали уклонистов на пути в Венгрию

Фото: пограничники разоблачили преступную схему уклонистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тысячи долларов предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.

По словам пограничников, нарушитель планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе.

"Чтобы переплыть Тису, он также надел гидрокостюм. Двое сопровождавших его мужчин должны были проверить, есть ли поблизости пограничный наряд. В это время "клиент" ожидал в авто. Такое сечение должно было обойтись в 4 тысячи долларов", - сообщили в ГПСУ.

Нарушителей обнаружили в 500 метрах от границы пограничники Мукачевского отряда. В их авто нашли надувной матрас и насос.

"Админпротокол составлен, дело направлено в суд. О действиях "помощников" уведомлена Нацполиция", - добавили в службе.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

На днях мы писали, что пограничники задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся выехать в Венгрию

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