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Гід по BestsellerFest-2025: повна програма, зіркові гості та ціни на квитки

Середа 23 липня 2025 16:24
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Гід по BestsellerFest-2025: повна програма, зіркові гості та ціни на квитки У Львові пройде фестиваль, який збере всіх зірок української літератури (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

15-17 серпня Львів вперше прийматиме всеукраїнський літературний фестиваль BestsellerFest-2025, який відбудеться на території !FESTrepublic. Протягом трьох днів місто перетвориться на справжню літературну столицю країни.

РБК-Україна ділиться з вами всією інформацією про найочікуванішу літературну подію серпня.

Що відомо про BestsellerFest-2025

Протягом трьох днів на відвідувачів чекатимуть:

  • 70 літературних подій
  • презентації книжкових новинок
  • зустрічі з провідними українськими письменниками
  • книжковий ярмарок на 50 стендів
  • автограф-сесії
  • дитячий простір
  • фудкорти й зони відпочинку
  • вечірні концерти просто неба

Серед зіркових гостей фестивалю заявлені: Оксана Забужко, Марія Матіос, Євгенія Кузнєцова, Ілларіон Павлюк, Максим Кідрук, Андрій Любка, Люко Дашвар, Ярослав Грицак, Юрій Андрухович, Володимир В'ятрович та багато інших.

За словами засновниці фестивалю Мар’яни Савки, мета події - створити простір, де кожна людина "відчуватиме свою важливість, потрібність, цінність".

"BestsellerFest збере найкращих українських авторів, видавців і читачів. У цій ланці кожен надзвичайно важливий та цінний один для одного. Гадаю, наш фестиваль подарує кожному саме такі відчуття і стане яскравою крапкою на мапі літературної України", - додає вона.

Особливий настрій фестивалю створюватимуть живі виступи українських музикантів, серед яких: Ірена Карпа з гуртом Фактично Самі, Сергій Мартинюк та Фіолет, а також Віктор Морозов, Руслан Горовий, Зіновій Карач та інші.

"Мені так часто ставлять запитання: "А хто ви більше - співачка чи письменниця?". І ось, нарешті, є фестиваль, який допоможе знайти відповідь", - з усмішкою коментує Карпа.

Гід по BestsellerFest-2025: повна програма, зіркові гості та ціни на квитки

Повна програма фестивалю BestsellerFest-2025 (скриншот / bestseller.fest.lviv.ua)

Що треба знати про вхід на BestsellerFest

Вхід на 15 серпня - вільний. У наступні дні (16-17 серпня) безкоштовний доступ матимуть військові, пенсіонери та діти до 12 років.

Вартість квитків коливається від 250 грн (за день) до 400 грн (за два дні). Придбати їх модна на Concert.ua за посиланням.

Зазначимо, що частина виручених коштів буде передана на потреби полку "Азов".

Гід по BestsellerFest-2025: повна програма, зіркові гості та ціни на квитки

Афіша BestsellerFest-2025

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