Гид по BestsellerFest-2025: полная программа, звездные гости и цены на билеты

15-17 августа Львов впервые будет принимать всеукраинский литературный фестиваль BestsellerFest-2025, который состоится на территории !FESTrepublic. В течение трех дней город превратится в настоящую литературную столицу страны.

РБК-Украина делится с вами всей информацией о самом ожидаемом литературном событии августа.

Что известно о BestsellerFest-2025

В течение трех дней посетителей будут ждать:

70 литературных событий

презентации книжных новинок

встречи с ведущими украинскими писателями

книжная ярмарка на 50 стендов

автограф-сессии

детское пространство

фудкорты и зоны отдыха

вечерние концерты под открытым небом

Среди звездных гостей фестиваля заявлены: Оксана Забужко, Мария Матиос, Евгения Кузнецова, Илларион Павлюк, Максим Кидрук, Андрей Любка, Люко Дашвар, Ярослав Грицак, Юрий Андрухович, Владимир Вятрович и многие другие.

По словам основательницы фестиваля Марьяны Савки, цель события - создать пространство, где каждый человек "будет чувствовать свою важность, нужность, ценность".

"BestsellerFest соберет лучших украинских авторов, издателей и читателей. В этом звене каждый чрезвычайно важен и ценен друг для друга. Думаю, наш фестиваль подарит каждому именно такие ощущения и станет яркой точкой на карте литературной Украины", - добавляет она.

Особое настроение фестиваля будут создавать живые выступления украинских музыкантов, среди которых: Ирэна Карпа с группой Фактично Самі, Сергей Мартынюк и Фіолет, а также Виктор Морозов, Руслан Горовой, Зиновий Карач и другие.

"Мне так часто задают вопрос: "А кто вы больше - певица или писательница?". И вот, наконец, есть фестиваль, который поможет найти ответ", - с улыбкой комментирует Карпа.

Полная программа фестиваля BestsellerFest-2025 (скриншот / bestseller.fest.lviv.ua)

Что нужно знать о входе на BestsellerFest

Вход на 15 августа - свободный. В последующие дни (16-17 августа) бесплатный доступ будут иметь военные, пенсионеры и дети до 12 лет.

Стоимость билетов колеблется от 250 грн (за день) до 400 грн (за два дня). Приобрести их можно на Concert.ua по ссылке.

Отметим, что часть вырученных средств будет передана на нужды полка "Азов".

Афиша BestsellerFest-2025