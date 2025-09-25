UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Фото: Гібридна війна Росії проти України лише посилюється (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців вважають гібридну загрозу з боку Росії високою. Найбільші ризики - онлайн-вербування, фейки та кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування Соціологічної групи "Рейтинг" "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube.

Згідно з опитуванням, 69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу. Середню загрозу зазначили 3%, а низьку - також лише 3%.

Щодо готовності держави до гібридних атак, 67% респондентів вважають, що Україна підготовлена середньо, 14% оцінюють підготовку як добру, а 16% вважають її недостатньою.

Більшість українців (81%) переконані, що гібридна війна Росії посилюється.

Лише 13% опитаних вважають, що загроза слабшає.

 

Найбільші загрози

За даними опитування, українці визначили три ключові загрози:

  • Онлайн-вербування російськими спецслужбами для вчинення злочинів - 42%;
  • Фейкові новини, включно з втручанням у вибори - 32%;
  • Кібератаки на державні комп’ютерні системи - 23%.

Опитування проводилося з 31 липня по 5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну з Україною.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

Війна в Україні