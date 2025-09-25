Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну з Україною.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.