Гибридная война России усиливается: украинцы назвали самые большие угрозы

Напомним, по данным "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России (78%) поддерживают войну с Украиной.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Так же большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.