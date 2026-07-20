Гібрид дрона і ракети: РФ дедалі частіше б'є по Україні боєприпасами "Бандероль"

За словами Ігната, боєприпас "Бандероль" є своєрідним гібридом дрона та ракети. Частка реактивних безпілотників у ворожих атаках постійно зростає, і росіяни все частіше застосовують їх на різних напрямках.

Водночас він зазначив, що "Бандероль" є звичайною ціллю для української протиповітряної оборони.

"Параметри польоту в нього схожі до крилатої ракети - близько 600 кілометрів на годину", - сказав Ігнат.

Через таку високу швидкість для перехоплення подібних дронів українські військові залучають як зенитні керовані ракети, так і авіацію.

Звідки ворог запускає такі дрони

Зазвичай баражуючі боєприпаси "Бандероль" запускають із російських безпілотників "Оріон", які патрулюють над акваторією Чорного моря.

Саме з них окупанти найчастіше завдавали ударів по Миколаївській та Одеській областях. Втім, застосовувати цей боєприпас можуть й інші літальні апарати.

Особливості "Бандеролі"

"Бандероль" (S8000) - російський баражуючий боєприпас або малогабаритна крилата ракета з реактивним двигуном. Це гібрид дрона та ракети, розроблений підсанкційною групою "Кронштадт".

Характеристики баражуючого боєприпасу: