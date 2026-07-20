Гибрид дрона и ракеты: РФ все чаще бьет по Украине боеприпасами "Бандероль"

По словам Игната, боеприпас "Бандероль" - своеобразный гибрид дрона и ракеты. Доля реактивных беспилотников во вражеских атаках постоянно растет, и россияне все чаще применяют их по разным направлениям.

В то же время, он отметил, что "Бандероль" является обычной целью для украинской противовоздушной обороны.

"Параметры полета у него похожи на крылатую ракету - около 600 километров в час", - сказал Игнат.

Из-за столь высокой скорости для перехвата подобных дронов украинские военные привлекают как зенитные управляемые ракеты, так и авиацию.

Откуда враг запускает такие дроны

Обычно баражирующие боеприпасы "Бандероль" запускают из российских беспилотников "Орион", патрулирующих над акваторией Черного моря.

Именно с них оккупанты чаще всего наносили удары по Николаевской и Одесской областях. Впрочем, использовать этот боеприпас могут и другие летательные аппараты.

Особенности "Бандероли"

"Бандероль" (S8000) - российский боражирующий боеприпас или малогабаритная крылатая ракета с реактивным двигателем. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный подсанкционной группой "Кронштадт".

Характеристики баражирующего боеприпаса: