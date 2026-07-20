Гибрид дрона и ракеты: РФ все чаще бьет по Украине боеприпасами "Бандероль"

Россияне стали чаще использовать реактивные беспилотники и гибридные баражирующие боеприпасы или малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль" для ударов по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
По словам Игната, боеприпас "Бандероль" - своеобразный гибрид дрона и ракеты. Доля реактивных беспилотников во вражеских атаках постоянно растет, и россияне все чаще применяют их по разным направлениям.
В то же время, он отметил, что "Бандероль" является обычной целью для украинской противовоздушной обороны.
"Параметры полета у него похожи на крылатую ракету - около 600 километров в час", - сказал Игнат.
Из-за столь высокой скорости для перехвата подобных дронов украинские военные привлекают как зенитные управляемые ракеты, так и авиацию.
Обычно баражирующие боеприпасы "Бандероль" запускают из российских беспилотников "Орион", патрулирующих над акваторией Черного моря.
Именно с них оккупанты чаще всего наносили удары по Николаевской и Одесской областях. Впрочем, использовать этот боеприпас могут и другие летательные аппараты.
"Бандероль" (S8000) - российский боражирующий боеприпас или малогабаритная крылатая ракета с реактивным двигателем. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный подсанкционной группой "Кронштадт".
Характеристики баражирующего боеприпаса:
Напомним, в ночь на сегодняшний день РФ атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами, дронами-камикадзе, баражирующими боеприпасами и дронами-имитаторами.
Воздушные силы ВСУ сбили/подавили 81 вражеских беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Произошло попадание ракеты и девяти ударных дронов на девяти локациях, одна ракета не достигла своей цели.