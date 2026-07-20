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Гибрид дрона и ракеты: РФ все чаще бьет по Украине боеприпасами "Бандероль"

13:19 20.07.2026 Пн
2 мин
Вражеское оружие способно развивать скорость до 600 километров в час
aimg Валерий Ульяненко
Гибрид дрона и ракеты: РФ все чаще бьет по Украине боеприпасами "Бандероль" Фото: дрон "Орион", носитель "Бандеролей" (росСМИ)
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Россияне стали чаще использовать реактивные беспилотники и гибридные баражирующие боеприпасы или малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль" для ударов по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

По словам Игната, боеприпас "Бандероль" - своеобразный гибрид дрона и ракеты. Доля реактивных беспилотников во вражеских атаках постоянно растет, и россияне все чаще применяют их по разным направлениям.

В то же время, он отметил, что "Бандероль" является обычной целью для украинской противовоздушной обороны.

"Параметры полета у него похожи на крылатую ракету - около 600 километров в час", - сказал Игнат.

Из-за столь высокой скорости для перехвата подобных дронов украинские военные привлекают как зенитные управляемые ракеты, так и авиацию.

Откуда враг запускает такие дроны

Обычно баражирующие боеприпасы "Бандероль" запускают из российских беспилотников "Орион", патрулирующих над акваторией Черного моря.

Именно с них оккупанты чаще всего наносили удары по Николаевской и Одесской областях. Впрочем, использовать этот боеприпас могут и другие летательные аппараты.

Особенности "Бандероли"

"Бандероль" (S8000) - российский боражирующий боеприпас или малогабаритная крылатая ракета с реактивным двигателем. Это гибрид дрона и ракеты, разработанный подсанкционной группой "Кронштадт".

Характеристики баражирующего боеприпаса:

  • имеет боеголовку ОФБЧ-150 из 50 кг взрывчатого вещества;
  • может пролетать до 500 км, но максимально ВСУ фиксировали удары на расстоянии 300 км;
  • обычно летит на высоте 400-2000 м, но перед ударом опускается до 200 м;
  • способен активно маневрировать во время полета: чтобы развернуться назад, ракете нужно расстояние 2,5 км;
  • наводится по сигналам спутниковой навигации, подвержен влиянию РЭБ, но имеет систему автономной навигации.

Напомним, в ночь на сегодняшний день РФ атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами, дронами-камикадзе, баражирующими боеприпасами и дронами-имитаторами.

Воздушные силы ВСУ сбили/подавили 81 вражеских беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Произошло попадание ракеты и девяти ударных дронов на девяти локациях, одна ракета не достигла своей цели.

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