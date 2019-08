Гібралтар відпустить затриманий іранський танкер

Поки немає інформації, коли танкер відпливе з Гібралтару

Влада Гібралтару вирішили відпустити іранський нафтовий танкер Grace 1, який був заарештований 4 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gibraltar Chronicle.

Як повідомляється, рішення про звільнення танкера було прийнято за декілька годин після того, як Сполучені Штати Америки в останній момент застосували юридичні кроки з метою подальшого затримання танкера.

Проте головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що до суду не надійшла заявка США.

Уряд Гібралтару опублікувало пояснення, в якому зазначило, що у нього були вагомі документальні докази того, що судно прямувало до Сирії, перш ніж його затримали після входу в британські територіальні води. Однак від іранського уряду надійшли офіційні письмові запевнення", що судно не буде завантажуватися в Сирії.

На цьому етапі незрозуміло, коли нафтовий танкер відпливе з Гібралтару, і звернуться Сполучені Штати в суд з проханням затримати його до того, як це станеться.

