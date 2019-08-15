Гібралтар відпустить затриманий іранський танкер

Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Поки немає інформації, коли танкер відпливе з Гібралтару

Влада Гібралтару вирішили відпустити іранський нафтовий танкер Grace 1, який був заарештований 4 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gibraltar Chronicle.

Як повідомляється, рішення про звільнення танкера було прийнято за декілька годин після того, як Сполучені Штати Америки в останній момент застосували юридичні кроки з метою подальшого затримання танкера.

Проте головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що до суду не надійшла заявка США.

Уряд Гібралтару опублікувало пояснення, в якому зазначило, що у нього були вагомі документальні докази того, що судно прямувало до Сирії, перш ніж його затримали після входу в британські територіальні води. Однак від іранського уряду надійшли офіційні письмові запевнення", що судно не буде завантажуватися в Сирії.

На цьому етапі незрозуміло, коли нафтовий танкер відпливе з Гібралтару, і звернуться Сполучені Штати в суд з проханням затримати його до того, як це станеться.

Authorities in #Gibraltar have released the Iranian supertanker Grace 1, which was seized on July 4 on suspicion it was shipping 2.1 m barrels of crude oil to in Syria breach of EU sanctions. — Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) 15 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влади Гібралтару затримали танкер Grace 1 прохання, яку американські власті направили Великобританії. Іспанська влада також розглядали можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

Крім того, 13 серпня влада Ірану заявила, що Великобританія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1. За словами заступника глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.