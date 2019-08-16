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Гибралтар отпустил задержанный иранский танкер

Новости » Политика    16.08.2019 - 01:34
Гибралтар отпустил задержанный иранский танкер
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Было получено заверение в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию

Власти Гибралтара в четверг отклонили возражения со стороны США и освободили иранский супертанкер Grace 1 из-под стражи, получив от Тегерана заверения в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию. Об этом пишет "Голос Америки".

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что "больше нет разумных оснований полагать, что задержание судна необходимо".

Несколькими часами ранее США сообщили, что намерены заблокировать освобождение судна, которое было захвачено Великобританией 4 июля. Это обстоятельство задержало принятие решения, но главный судья Энтони Дадли заявил, что не получал письменного запроса от США.

Однако США могли попытаться задержать судно, пока оно остается в водах Гибралтара.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В ответ Тегеран 19 июня захватил британский танкер Stena Impero, проходивший через Ормузский пролив.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Великобритания в скором времени освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалил Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.

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