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Гібралтар відпустив затриманий іранський танкер

Новини » Політика    16.08.2019 - 01:34
Гібралтар відпустив затриманий іранський танкер
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Було отримано запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію

Влада Гібралтару в четвер відхилила заперечення з боку США і звільнила іранський супертанкер Grace 1 з-під варти, отримавши від Тегерана запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію. Про це пише "Голос Америки".

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що "більше немає розумних підстав вважати, що затримання судна необхідно".

Декількома годинами раніше США повідомили, що мають намір заблокувати звільнення судна, яке було захоплене Великобританією 4 липня. Це обставина затримало прийняття рішення, але головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що не отримував письмового запиту від США.

Однак США могли спробувати затримати судно, поки воно залишається у водах Гібралтару.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влади Гібралтару затримали танкер Grace 1 прохання, яку американські власті направили Великобританії. Іспанська влада також розглядали можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

У відповідь Тегеран 19 червня захопив британський танкер Stena Impero, що проходив через Ормузьку протоку.

Крім того, 13 серпня влада Ірану заявила, що Великобританія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1. За словами заступника глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.

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