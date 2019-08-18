Гібралтар відмовив США у вимозі заарештувати іранський танкер

Фото: танкер Grace 1 (vesselfinder.com)

Танкер Grace 1 не буде повторно затриманий владою Гібралтару

Британська заморська територія Гібралтар відмовила США в вимозі повторно заарештувати іранський танкер Grace 1. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті гібралтарського уряду.

Повідомляється, що в Центральний орган Гібралтару з питань, пов'язаних з міжнародною взаємною правовою допомогою, надійшов запит від США з проханням продовжити арешт іранського танкера. Однак Гібралтар не зміг задовольнити цей запит через відмінність в трактуванні політики санкцій, оскільки "злочини, розкриті в США, не будуть злочинами в Гібралтарі, навіть якби вони сталися в Гібралтарі".

"Влада не може вимагати виконання запитів через дію законодавства Європейського союзу та відмінностей в режимах санкцій, що застосовуються у відношенні Ірану в ЄС і США", - зазначили в уряді Гібралтару.

Нагадаємо, раніше Гібралтар відпустив затриманий іранський танкер після того, як більше місяця тому затримав на прохання, яку американська влада направила Великобританії. Іспанська влада також розглядала можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

Арешт танкера став причиною дипломатичного скандалу між Лондоном і Тегераном, який у відповідь почав затримувати британські судна.