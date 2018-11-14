Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей в Запорізькій області

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Поліція кваліфікувала справу за статтею про порушення вимог пожежної безпеки

За фактом загибелі трьох дітей від отруєння чадним газом у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як зазначається, кримінальне провадження відкрите за ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Було встановлено, що жінка 1989 року народження близько 11 години 13 листопада пішла на заробітки, перед цим увімкнула дітям електричний обігрівач, закрила будинок та залишила трьох малолітніх дітей без нагляду. Близько 17 години вона поверталась додому та побачила дим з димоходу будинку, а коли відчинила двері, виявила пожежу.

На місце прибули рятувальники, які евакуювали з будинку трьох дітей - дівчинку 2012 року народження, хлопчика 2014 року народження та дівчинку 2016 року народження. Вони померли у кареті швидкої допомоги, не приходячи до свідомості.

Повідомляється, що родина не перебувала на обліку органів поліції, служби у справах дітей та інших відомств. Місце їхнього проживання характеризуть як задовільне.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 13 листопада, у селі Велика Знам'янка Каменсько-Дніпровського району у приватному житловому будинку виникла пожежа на площі 70 кв. м. В результаті цього від отруєння продуктами горіння загинули три дитини.

Крім того, на пожежах в Україні за тиждень, з 5 по 11 листопада 2018 року, загинули 39 людей.

Зокрема, за тиждень рятувальники ліквідували 1 225 пожеж, на яких врятували 48 осіб. Разом з тим, за вказаний період на пожежах загинуло 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять понад 3,6 млн гривень.