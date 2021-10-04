В ГИАГ введут экспериментальный порядок проведения конкурсов на высокие должности, - Чернышов

"Причиной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) было большое количество жалоб на систему из-за ее коррумпированности. Поэтому главная задача руководства ГИАГ - обеспечить вновь орган сотрудниками с нулевой толерантностью к коррупции и высоким профессионализмом. Реформа градостроительной сферы продолжается, и я благодарю международным экспертам за партнерство. Убежден, что это даст высокие результаты", - подчеркнул Алексей Чернышов.

В рамках сотрудничества ГИАГ с международной организацией запланировано воплощение экспериментального порядка проведения конкурсов на должности руководителей департаментов инспекции. Кроме привычного тестирования на знание законодательства и собеседования, порядок предусматривает, что кандидаты дополнительно будут проходить тестирование на логическое, вербальное, абстрактное мышление и проверку на добродетель. Речь идет о конкурсах на должности категории Б.

"Мы продолжаем работать над формированием 100% штата сотрудников ГИАГ. Один из важнейших этапов - назначение на должности руководителей департаментов инспекции. Чтобы отобрать самые профессиональные кадры, был разработан специальный порядок проведения конкурсов, который предусматривает дополнительные тестирования. Как только Кабмин примет соответствующее постановление, экспериментальный порядок будет введен. Наши партнеры - International Development Law Organization - будут сопровождать это направление. Нововведения позволят отобрать добродетельных специалистов. Поэтому ГИАГ станет первым органом исполнительной власти в Украине, в котором руководителей департаментов будут отбирать по такой тщательной процедуре", - отметил председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос.

Заметим, также международные партнеры будут способствовать разработке законопроектов, нормативно-правовых актов, анализа и систематизации процессов для предоставления качественных услуг гражданам в сфере градостроительства и тому подобное.