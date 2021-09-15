ГИАГ - это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган, - Чернышов

Глава Минрегиона Алексей Чернышов объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и старта работы новосозданного органа - Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). В отличие от ГАСИ в ГИАГ отсутствует человеческий фактор.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции в Киеве.

В рамках действующего законодательства все строительные процедуры и услуги переведены в цифру. Благодаря исключению контакта с лицами, в том числе на этапе получения разрешений коррупцию будет преодолено.

"ГИАГ- это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган, с отличной структурой, полномочиями, а главное - принципами работы. И уже завтра он заработает. Это один из важных шагов реформирования целой отрасли, которая в последние годы страдала от коррупции. Сопротивление было мощным, но мы это сделали, впереди - законодательные изменения и завершение реформы градостроительства. С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует, ни один сотрудник этого органа не будет трудоустроенным во вновь созданную ГИАГ. Спасибо премьер-министру, коллегам из правительства и народным депутатам за поддержку в этой сложной и сверхважной реформе", - отметил министр.

По его словам, кроме ликвидации ГАСИ реформа градостроительной отрасли предусматривает также усиление ответственности за нарушение строительных норм и законодательства в сфере градостроительства - административной и уголовной.

"Вскоре будут рассмотрены соответствующие законопроекты - №5877 и №5655, №5656", - сказал Чернышов.