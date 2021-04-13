Держатестація або ЗНО: випускники отримали право вибору
Верховна рада надала право вибору випускникам по виду оцінки їх знань. Парламент схвалив відповідний законопроект №5014.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 298 парламентаріїв.
Очікується, що закон дозволить мінімізувати ризики захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) при оцінці результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
Документ надає учням (студентам) право вибору виду оцінки їх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей законопроект за основу і в цілому.
Як писало РБК-Україна, Міністерство освіти і науки назвало явку на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У ньому взяли участь 93-95% від зареєстрованих.
Також у Міносвіти допускають, що ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID.