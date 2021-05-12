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ГФС выявила уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода

Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры выявила факты уклонения от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Следствием установлено, что служебные лица предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в Киеве, сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем минимизировали уплату 9 млн грн в государственный бюджет.

В рамках уголовного производства получены оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.

"В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за средства государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов”, - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Как отмечают в ГФС, в следственные действия по этому делу еще продолжаются.

Напомним, сегодня Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры также проводила обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме того, сотрудники ГФС провели обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Должностных лиц этой структуры подозревают в нанесении ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей.

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