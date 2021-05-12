ГФС выявила уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры выявила факты уклонения от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.
Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.
Следствием установлено, что служебные лица предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в Киеве, сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем минимизировали уплату 9 млн грн в государственный бюджет.
В рамках уголовного производства получены оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.
"В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за средства государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов”, - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
Как отмечают в ГФС, в следственные действия по этому делу еще продолжаются.
Напомним, сегодня Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры также проводила обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кроме того, сотрудники ГФС провели обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Должностных лиц этой структуры подозревают в нанесении ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей.