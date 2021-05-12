ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГФС выявила уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 18:32
ГФС выявила уклонение от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода Фото: Подольский мостовой переход (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры выявила факты уклонения от уплаты 9 млн грн налогов при строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Следствием установлено, что служебные лица предприятия, которое осуществляло строительные работы на Подольском мостовом переходе через р. Днепр в Киеве, сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС, чем минимизировали уплату 9 млн грн в государственный бюджет.

В рамках уголовного производства получены оригиналы финансово-хозяйственных документов данного частного предприятия и связанных с ним коммерческих структур, получен доступ к их банковским счетам, допрошены должностные лица и осуществляются мероприятия по установлению транспортных средств, которые использовались при выполнении строительных работ.

"В последнее время Государственная фискальная служба уделяет много внимания противодействию налоговым правонарушениям при осуществлении работ по обновлению и строительству инфраструктуры за средства государства. Государственные средства должны использоваться максимально эффективно и по целевому назначению, а ГФС будет противодействовать возможным махинациям в сфере использования публичных финансов”, - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Как отмечают в ГФС, в следственные действия по этому делу еще продолжаются.

Напомним, сегодня Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры также проводила обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кроме того, сотрудники ГФС провели обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Должностных лиц этой структуры подозревают в нанесении ущерба государству в крупных размерах путем превышения должностных обязанностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы ГФС мост Налоги
NEWS
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет