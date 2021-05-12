ДФС викрила ухилення від сплати 9 млн грн податків при будівництві Подільського мостового переходу
Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрила факти ухилення від сплати 9 млн грн податків при будівництві Подільського мостового переходу.
Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.
Слідством встановлено, що службові особи підприємства, яке здійснювало будівельні роботи на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у Києві, сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ, чим мінімізовано сплату 9 млн грн до державного бюджету.
У межах кримінального провадження отримано оригінали фінансово-господарських документів даного приватного підприємства та пов'язаних з ним комерційних структур, отримано доступ до їх банківських рахунків, допитані посадові особи та здійснюються заходи щодо встановлення транспортних засобів, які використовувались під час виконання будівельних робіт.
"Останнім часом Державна фіскальна служба приділяє багато уваги протидії податковим правопорушенням при здійсненні робіт з оновлення та будівництва інфраструктури за кошти держави. Державні кошти мають використовуватися максимально ефективно та за цільовим призначенням, а ДФС буде протидіяти можливим махінаціям у сфері використання публічних фінансів”, - зазначив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.
Як зазначають в ДФС, у слідчі дії у цій справі ще тривають.
Нагадаємо, сьогодні Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури також проводила обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Крім того, співробітники ДФС провели обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор". Посадових осіб цієї структури підозрюють у завданні збитків державі у великих розмірах шляхом перевищення посадових обов'язків.