ДФС викрила ухилення від сплати 9 млн грн податків при будівництві Подільського мостового переходу

Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрила факти ухилення від сплати 9 млн грн податків при будівництві Подільського мостового переходу.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

Слідством встановлено, що службові особи підприємства, яке здійснювало будівельні роботи на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у Києві, сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ, чим мінімізовано сплату 9 млн грн до державного бюджету.

У межах кримінального провадження отримано оригінали фінансово-господарських документів даного приватного підприємства та пов'язаних з ним комерційних структур, отримано доступ до їх банківських рахунків, допитані посадові особи та здійснюються заходи щодо встановлення транспортних засобів, які використовувались під час виконання будівельних робіт.

"Останнім часом Державна фіскальна служба приділяє багато уваги протидії податковим правопорушенням при здійсненні робіт з оновлення та будівництва інфраструктури за кошти держави. Державні кошти мають використовуватися максимально ефективно та за цільовим призначенням, а ДФС буде протидіяти можливим махінаціям у сфері використання публічних фінансів”, - зазначив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Як зазначають в ДФС, у слідчі дії у цій справі ще тривають.