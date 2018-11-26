В ГФС рассказали об условиях ввоза авто в связи с принятием закона о "евробляхах"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, предусмотрен переходной период сроком 180 суток для оформления транспортных средств

В связи с принятием законов о растаможке автомобилей на иностранных номерах ("евроблях"), граждане-резиденты имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей сроком до 1 года. Об этом на брифинге относительно новых правил ввоза транспортных средств на иностранной регистрации заявил и. о. директора Департамента организации таможенного контроля ГФС Анатолий Сербайло, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в связи с принятием ЗУ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", для граждан устанавливаются новые условия ввоза транспортных средств.

"Граждане-резиденты имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей сроком до 1 года. При этом таможенные платежи не возвращаются", - сказал он.

Кроме этого, граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких транспортных средств на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения.

Так, при ввозе для постоянного пользования транспортных средств по коду товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, которые были в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

Также предусмотрен переходный период в 180 суток, который дает возможность осуществлять оформление транспортных средств по коду товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД (легковые авто), которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу настоящего закона и находящихся в таможенных режимах временного введения или транзита, с выполнением таможенных формальностей согласно временному порядку, который на сегодня прорабатывается Кабмином

Напомним, законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным ГФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза".

РБК-Украина писало, что сервисные центры Министерства внутренних дел готовы проводить государственной регистрацию растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме.