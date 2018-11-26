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МВС готове реєструвати розмитнені "євробляхи" цілодобово

Новини » Транспорт    26.11.2018 - 13:34
МВС готове реєструвати розмитнені "євробляхи" цілодобово
Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після сплати мита власники авто на єврономерах зможуть зареєструвати їх у сервісних центрах МВС

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ (МВС) готові проводити державної реєстрацію розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як повідомили у МВС, на урядовому рівні тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощеного порядку реалізації норм ухвалених Верховною радою законів для полегшення реєстраційних процедур для водіїв таких транспортних засобів.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

За даними ДФС, з початку 2018 року (станом на 1 листопада) в Україну було ввезено 173 тис. транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення з іноземною реєстрацією в режимі "транзит", 53,1 тис. - у режимі "тимчасового ввезення". З авто, ввезених цього року в режимі "транзит", 122,2 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією знаходяться в Україні з порушенням терміну. Наразі у ДФС немає статистики з "тимчасового ввезення", оскільки термін перебування цих авто ще не завершився.

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