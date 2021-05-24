ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете
Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.
Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.
Отмечается, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета были заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.
Документально поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.
В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались служебными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
Сейчас продолжаются обыска с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
ДФС проводит обыски в Криворожском городском совете. Сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины, при процессуальном руководстве офиса...Posted by Государственная фискальная служба Украины on Monday, May 24, 2021
Напомним, ранее правоохранители провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и в Департаменте по вопросам регистрации КГГА.
Также сотрудники ГФС проводили обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".