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ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете

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Кривой Рог, Понедельник 24 мая 2021 13:43
ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете Фото: ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Отмечается, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета были заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.

Документально поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались служебными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыска с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

ДФС проводит обыски в Криворожском городском совете. Сотрудники ГСУ ФР ГФС Украины, при процессуальном руководстве офиса...

Posted by Государственная фискальная служба Украины on Monday, May 24, 2021

Напомним, ранее правоохранители провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и в Департаменте по вопросам регистрации КГГА.

Также сотрудники ГФС проводили обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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