ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Отмечается, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета были заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.

Документально поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались служебными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыска с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.