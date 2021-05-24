ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді
Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями в Криворізькій міській раді.
Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.
Зазначається, що протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.
Документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
Наразі тривають обшуку з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів, щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді. Співробітники ГСУ ФР ДФС України, за процесуального керівництва Офісу...Posted by Державна фіскальна служба України on Monday, May 24, 2021
Нагадаємо, раніше правоохоронці провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та в Департаменті з питань реєстрації КМДА.
Також співробітники ДФС проводили обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор".