ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді

Новость на русском →
Кривий Ріг, Понеділок 24 травня 2021 13:43
ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді Фото: ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: РБК-Україна

Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями в Криворізькій міській раді.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

Зазначається, що протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

Документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Протягом тривалого періоду, реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Наразі тривають обшуку з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів, щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

ДФС проводить обшуки в Криворізькій міській раді. Співробітники ГСУ ФР ДФС України, за процесуального керівництва Офісу...

Posted by Державна фіскальна служба України on Monday, May 24, 2021

Нагадаємо, раніше правоохоронці провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та в Департаменті з питань реєстрації КМДА.

Також співробітники ДФС проводили обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ДФС обшук Кривий Ріг
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає