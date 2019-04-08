В ГФС назвали сумму возмещения НДС экспортерам за квартал

Государственная фискальная служба Украины в течение января-марта 2019 года возместила плательщикам 45,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Какая отметили в пресс-службе, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросло на 34,8%, или на 11,7 млрд грн. В январе-марте 2018 года плательщикам было возмещено 33,6 млрд грн.

Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 15 млрд грн. В течение 2018 года сумма среднемесячного возмещения НДС составила 11 млрд грн.

В марте 2019 года плательщикам было возвращено 12,6 млрд грн НДС. Это на 25% или на 2,5 млрд грн больше марта 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2018 года плательщикам было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (120,1 млрд грн).

Напомним, в общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.