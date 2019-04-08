У ДФС назвали суму відшкодування ПДВ експортерам за квартал

Державна фіскальна служба України протягом січня-березня 2019 року відшкодувала платникам 45,4 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Яка зазначили в прес-службі, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 34,8%, або на 11,7 млрд грн. У січні-березні 2018 року платникам було відшкодовано 33,6 млрд грн.

Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у 2019 році склала 15 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн.

У березні 2019 року платникам було повернуто 12,6 млрд грн ПДВ. Це на 25%, або на 2,5 млрд грн більше березня 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2018 року платникам було відшкодовано 131,7 млрд грн податку на додану вартість, що на 11,6%, або на 11,6 млрд грн більше, ніж у 2017 році (120,1 млрд грн).

Нагадаємо, до загального фонду державного бюджету у 2018 році надійшло 729,4 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.