ГФС назвала последний день уплаты налогов в апреле

Уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо провести не позднее 26 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе, согласно распоряжению Кабинета в апреле текущего года вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая, то есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день 30 апреля 2019 года.

"Нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрено перенесение сроков уплаты налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса)", - говорится в сообщении.

В ГФС напомнили, что со 2 мая 2019 года вступают в действие новые небюджетные счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины для уплаты единого взноса и финансовых санкций в связи с проведением реорганизации территориальных органов ГФС.

В ГФС обращают внимание, что до 26 апреля 2019 года действуют старые счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины.

Напомним, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.