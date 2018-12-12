В ГФС еще не получили решение суда по Насирову

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Насиров в здании ГФС сегодня еще не появлялся

Решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы ведомтсва еще не поступило. Об этом сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Также она отметила, что по состоянию на утро среды, 12 декабря, Насирова в здании ГФС нет.

"Романа Насирова в здании нет. Так же мы не получили соответствующего решения суда о его восстановлении в должности. Если придет - будем решать проблемы постепенно", - сказала Непряхина.

Напомним, во вторник, 11 декабря, стало известно, что Киевский окружной административный суд восстановил Романа Насирова на должности председателя Государственной фискальной службы. В Кабинете министров Украины уже готовят апелляцию на решение суда. Также вечером 11 декабря в Кабмине сообщили, что в правительство не поступало официальное судебное решение в отношении Насирова.

Отметим, 31 января 2018 Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности председателя ДФС Украины. По словам премье-министра Украины Владимира Гройсмана, комиссия Нацагентства по вопросам государственной службы предоставила соответствующее разрешение.

Стоит отметить, что в отношении Насирова ведется судебное разбирательство - он подозревается в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.