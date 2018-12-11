Кабмин обжалует восстановление Насирова в должности главы ГФС

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Правительство подаст апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о его восстановлении в должности

Кабинет министров Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом заявил народный представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, передает РБК-Украина.

Денисенко отметил, что ранее Кабинет министров принял абсолютно законное решение об увольнении Насирова.

"Сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению его в должности председателя ГФС. В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности" - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня суд восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

31 января Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности главы ГФС Украины. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, комиссия Нацагентства по вопросам государственной службы предоставила соответствующее разрешение.

25 января Кабинет министров Украины направил на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы представление на увольнение отстраненного главы Государственной фискальной службы.