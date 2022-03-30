Гетманцева обвинили в проблемах с возвратом НДС экспортерам во время войны

На фоне упадка экономики в стране восстанавливаются старые налоговые схемы. Авторство некоторым из них приписывают комитету ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, которое возглавляет Даниил Гетманцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Дело" .

По данным издания, сразу несколько ассоциаций экспортеров на внутренних совещаниях начали обсуждать несвоевременное возмещение НДС во время войны.

По словам собеседника журналистов, в последние 3 месяца государство с подачи налогового комитета Рады начало задерживать выполнение своих обязательств.

"Так, в январе было задержано возмещение почти 2 млрд грн. с текущей заявки, а в феврале еще до начала боевых действий бизнес получил от налоговиков неофициальное уведомление, что из заявки в объеме более 20 млрд грн будет возвращено только 13 млрд грн", - добавил собеседник автора.

В комитете отмечают, что это связано с необходимостью дополнительной проверки уже сформированных заявок.

Как известно, с началом войны систему электронного администрирования НДС выключили официально и возобновили взимание и управление налогом в ручном режиме.

"Как следствие, по имеющимся у бизнеса данным, в марте объемы заявленного к возмещению НДС превысили объемы, задекларированные к уплате (17 млрд грн заявлено к возмещению, и только 14 млрд грн - к уплате), чего в принципе не может быть при нормальном администрировании налогов и может свидетельствовать лишь о применении масштабных схем формирования фиктивного налогового кредита", - отмечает собеседник из бизнес-ассоциации.

Непрозрачный механизм возмещения НДС и его несвоевременный возврат приводит к тому, что экспортеры не смогут как своевременно рассчитываться со своими поставщиками, так и полноценно осуществлять собственную деятельность из-за нехватки оборотных средств, что влечет за собой окончательное угнетение деловой активности.

Напомним, в конце 2021 года Гетманцев попал в скандал, связанный с ручным блокированием десятков тысяч налоговых накладных у крупных экспортеров, среди которых крупнейшие аграрные и производственные компании.