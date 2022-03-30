Гетьманцева звинуватили в проблемах з поверненням ПДВ експортерам під час війни

На тлі занепаду економіки в країні відновлюються старі податкові схеми. Авторство деяким з них приписують комітету ВР з питань податкової та митної політики, яке очолює Данило Гетманцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Справа" .

За даними видання, відразу кілька асоціацій експортерів на внутрішніх нарадах почали обговорювати несвоєчасне відшкодування ПДВ під час війни.

За словами співрозмовника журналістів, в останні 3 місяці держава з подачі податкового комітету Ради почала затримувати виконання своїх зобов'язань.

"Так, у січні було затримано відшкодування майже 2 млрд грн. з поточної заявки, а в лютому ще до початку бойових дій бізнес отримав від податківців неофіційне повідомлення, що із заявки в обсязі понад 20 млрд грн буде повернуто тільки 13 млрд грн", - додав співрозмовник автора.

У Комітеті зазначають, що це пов'язано з необхідністю додаткової перевірки вже сформованих заявок.

Як відомо, з початком війни систему електронного адміністрування ПДВ вимкнули офіційно і відновили справляння і управління податком в ручному режимі.

"Як наслідок, за наявними у бізнесу даними, в березні обсяги заявленого до відшкодування ПДВ перевищили обсяги, задекларовані до сплати (17 млрд грн заявлено до відшкодування, і тільки 14 млрд грн - до сплати), чого в принципі не може бути при нормальному адмініструванні податків і може свідчити лише про застосування масштабних схем формування фіктивного податкового кредиту", - зазначає співрозмовник з бізнес-асоціації.

Непрозорий механізм відшкодування ПДВ і його несвоєчасне повернення призводить до того, що експортери не зможуть як своєчасно розраховуватися зі своїми постачальниками, так і повноцінно здійснювати власну діяльність через брак обігових коштів, що тягне за собою остаточне пригнічення ділової активності.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Гетьманців потрапив в скандал, пов'язаний з ручним блокуванням десятків тисяч податкових накладних у великих експортерів, серед яких найбільші Аграрні та виробничі компанії.