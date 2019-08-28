В партии "Слуга народа" назвали плату за налоговую амнистию

Фото: аниил Гетманцев (facebook com Tax-Advisers-Association)

Базовая ставка при декларировании средств составит 5%

При проведении налоговой амнистии в Украине планируется установить ставки налогов. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" сказал Даниил Гетманцев, который скорее всего возглавит парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцев заявил, что при амнистии капиталов общая ставка буде 5%, сниженная 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов.

"Мы предполагаем, что амнистия будет платной", - сказал он и добавил, что деньги в размере 300 тыс. грн будут амнистированы каждому - вне независимо от того, подал кто-то декларацию или не подал.

Гетманцев также назвал три основные цели, которые намерены достичь при проведении налоговой амнистии.

"Первая цель - мы должны дать возможность людям, которые 28 лет получали доходы в разных формах, обелиться. Подвести черту под тем, что было за 28 лет, и начать новую финансовую историю с чистого листа", - сказал он.

По его словам, вторая цель - вернуть деньги в Украину.

"Третья наша цель - это сбор денег в бюджет. Ожидаем получить 5% от сумм, которые будут амнистированы. Однако это не основная цель", - добавил он.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса.

Как сообщало РБК-Украина, в начале августа 2019 года глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов предложил ввести налоговую амнистию, ставки которой могут составить 5-9%.