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Гетманцев розповів, коли представлять проект податкової амністії

Новини » Політика    03.10.2019 - 09:20
Гетманцев розповів, коли представлять проект податкової амністії
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Законопроект презентують навесні 2020 року

Верховна рада представить законопроект про податкову амністію вже навесні наступного року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, відповідаючи на запитання, коли буде проведена податкова амністія, Геманцев повідомив, що відповідний законопроект вже створений, але він буде обговорюватися. Він додав, що остаточна версія буде презентована навесні 2020 року.

"Ми у будь-якому випадку повинні будемо це зробити, законопроект вже є, але це скоріше пропозиція до обговорення, не остаточний варіант. Навесні ми вже його презентуємо у завершеному вигляді", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, що при проведенні податкової амністії в Україні планується встановити ставки податків. За його словами, при амністії капіталів загальна ставка буде 5%, знижена 2,5% при інвестуванні в облігації держпозики. Крім того, з декларування негрошових активів буде стягуватися підвищена ставка.

Як відомо, в черні цього року президент України Володимир Зеленський анонсував введення податкової амністії для підприємців. Тоді ж глава держави також анонсував декомерціалізацію Служби безпеки України та демілітаризацію податкової служби.

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