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Гетманцев прогнозирует получение транша МВФ на 700 млн долларов в начале октября

Автор: Александр Белоус

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша на 700 млн долларов. Украинские власти получат его в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гетманцева журналистам в Раде.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября", - сказал он.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.

Напомним, миссия МВФ должна прибыть в Украину в ближайшее время.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-By на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

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МВФВерховная рада