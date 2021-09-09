Гетманцев прогнозирует получение транша МВФ на 700 млн долларов в начале октября

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев прогнозирует выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша на 700 млн долларов. Украинские власти получат его в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гетманцева журналистам в Раде.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 млн долларов в первой декаде октября", - сказал он.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.