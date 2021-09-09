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Гетманцев прогнозує отримання траншу МВФ на 700 млн доларів на початку жовтня

Автор: Олександр Білоус

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує виділення Міжнародним валютним фондом (МВФ) траншу на 700 млн доларів. Українська влада отримає його на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гетьманцева журналістам у Раді.

"Україна отримає черговий транш МВФ у розмірі 700 млн доларів у першій декаді жовтня", - сказав він.

За його словами, у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.

"Все що необхідно зробити від нас, це законопроект про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін до закону про НАБУ і проект бюджету на 2022 рік, потрібно виконати", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, місія МВФ повинна прибути в Україну найближчим часом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує продовження програми України з Міжнародним валютним фондом Stand-By на 2022 рік. Термін програми закінчується в грудні 2021 року.

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