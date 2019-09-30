Гетманцев был помощником "регионала" Сивковича

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, который является автором скандального налогового законопроекта №1210, был помощником народного депутата от "Партии регионов" Владимира Сивковича. Об этом заявил член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко, передает "24 канал".

Так, Общественный совет добропорядочности выявил ряд фактов, которые не позволили Гетманцеву в 2017 году претендовать на должность судьи Кассационного админсуда. В праве на свершение правосудия ему отказала и Высшая квалификационная комиссия судей.

"Во время конкурса Общественный совет добропорядочности анализировал информацию относительно него и мы обнаружили детали, которые заставили сделать негативный вывод. Мы выяснили, что он имел тесные отношения, был помощником нардепа Сивковича, который имеет сомнительную и неоднозначную репутацию, это и позволило нам говорить о возможной его политической зависимости или причастности к тем событиям, которые имели место в 13 году", – отметил Маселко.

Также представители Общественного совета добропорядочности установили его причастность к компании, на которую по решению СНБО были наложены санкции за подозрение в финансировании терроризма. По словам проверяющих, сам господин Гетманцев по каждому из пунктов пытался дать разъяснение.

Несмотря на это, в 2019 году Гетманцева избран народным депутатом, впоследствии он предложил законопроект, против которого выступают ряд промышленников, экономистов и международных экспертов.

По мнению экспертов, налоговые изменения в рамках законопроекта №1210 хотят ввести в интересах Игоря Коломойского. Как писали СМИ, Гетманцев может быть одним из лоббистов одиозного олигарха в налоговом комитете, поскольку связан с близким партнером Коломойского по бизнесу Виталием Хомутынником.