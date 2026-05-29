Гетманцев докоряє Пишному через "Сенс Банк": в НБУ згадали про етику

16:32 29.05.2026 Пт
2 хв
Публічний конфлікт між депутатом та Нацбанком набирає обертів. Чим відповіли на звинувачення?
aimg Дмитро Левицький
Фото: Данило Гетманцев, народни депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев обмінялися з Нацбанком різкими заявами через критику нардепу в бік голови НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Нацбанку та Гетманцева.

Нардеп у своїх соцмережах регулярно критикує керівництво Нацбанку з приводу націоналізації "Сенс Банку". Гетьманцев неодноразово заявляв про масштабну корупційну схему в "Сенс Банку", яка діяла роками та обслуговувала нелегальний гральний бізнес.

За словами нардепа, схема нібито пов'язана з головою НБУ. Для її розслідування Гетманцев разом з іншими нардепами навіть створив Тимчасову слідчу комісію в ВР.

Як відреагував Нацбанк

У відповідь на регулярну критику в НБУ заявили, що звинувачення з боку нардепа "безпідставні та маніпулятивні". Там нагадали, що вже відповідали на всі питання від ТСК, а публічні звинувачення вважають "політично вмотивованим тиском" на Нацбанк.

У НБУ також заявили, що опрацювали і відповіли на всі 119 депутатських звернень Гетманцева, які отримали з лютого 2022 року. І водночас закликали, маючи інформацію про порушення в "Сенс Банку", звернутися з ними до правоохоронців.

"Принагідно цитуємо статтю 8 Закону України "Про статус народного депутата": Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави", - додали в Нацбанку.

Що Нацбанку відповів Гетманцев

У своєму Telegram-каналі нардеп заявив, що "безперечно поважає незалежність НБУ, як інституції".

"Водночас помилково сприймати політичну незалежність установи, як індульгенцію керівника від злочинів, в тому числі спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від оподаткування", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, уряд отримав завдання від президента продати "Сенс Банк" до кінця 2026 року. Приватизацію вирішили активізувати після того, як згадки "Сенс Банку" опинилися у матеріалах справи "Мідас".

Більше про ситуацію з "Сенс Банком" - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

