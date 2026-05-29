Гетманцев упрекает Пышного из-за "Сенс Банка": в НБУ вспомнили об этике

Нардеп в своих соцсетях регулярно критикует руководство Нацбанка по поводу национализации "Сенс Банка". Гетманцев неоднократно заявлял о масштабной коррупционной схеме в "Сенс Банке", которая действовала годами и обслуживала нелегальный игорный бизнес.

По словам нардепа, схема якобы связана с главой НБУ. Для ее расследования Гетманцев вместе с другими нардепами даже создал Временную следственную комиссию в ВР.

Как отреагировал Нацбанк

В ответ на регулярную критику в НБУ заявили, что обвинения со стороны нардепа "безосновательны и манипулятивны". Там напомнили, что уже отвечали на все вопросы от ВСК, а публичные обвинения считают "политически мотивированным давлением" на Нацбанк.

В НБУ также заявили, что обработали и ответили на все 119 депутатских обращений Гетманцева, которые получили с февраля 2022 года. И в то же время призвали, имея информацию о нарушениях в "Сенс Банке", обратиться с ними к правоохранителям.

"Попутно цитируем статью 8 Закона Украины "О статусе народного депутата": Недопустимым является использование народным депутатом своего депутатского мандата вопреки общепризнанным нормам морали, правам и свободам человека и гражданина, законным интересам общества и государства", - добавили в Нацбанке.

Что Нацбанку ответил Гетманцев

В своем Telegram-канале нардеп заявил, что "бесспорно уважает независимость НБУ, как института".

"В то же время ошибочно воспринимать политическую независимость учреждения, как индульгенцию руководителя от преступлений, в том числе направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем и уклонение от налогообложения", - добавил Гетманцев.