Герус передаст в АМКУ доказательства монополизма ДТЭК Ахметова

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Такая компания, как ДТЭК, в любой стране ЕС уже давно была бы признана монополистом, уверен Герус

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус передаст доказательства монополизма компании ДТЭК Рината Ахметова в Антимонольный комитет Украины (АМКУ). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Геруса на Facebook.

По словам Геруса, у ДТЭК Ахметова, как у вертикально-интегрированной компании, есть признаки, которые свидетельствуют, что она является монополистом, имеет доминирующую рыночную власть, злоупотребляет своим монопольным положением и оказывает негативное влияние на экономическую конкуренцию.

"Уверен, в любой стране ЕС такая компания уже давно была бы признана монополистом с последующим специальным регулированием. Мы готовим и отправим соответствующие аргументы в Антимонопольный комитет. Надеюсь, их можно будет озвучить и в ходе заседания АМКУ (заседание АМКУ 20 ноября по монополизму ДТЭК, - ред.)", - написал Герус.

По мнению эксперта, это заседание АМКУ будет важнейшим за последние 4 года.

"Собственно это решение будет определять, будем мы жить следующие 10-20 лет в условиях конкурентной энергетики или в условиях монополистической энергетики (со всеми соответствующими тарифными последствиями). Поэтому приглашаю прийти на это заседание Антимонопольного комитета 20 ноября в 10.00. Потому что это без преувеличения касается каждого", - убежден Герус.

Отметим, руководитель ДТЭК Ахметова Максим Тимченко в интервью "Экономической правде", комментируя открытое в 2015 году дело о монополизме ДТЭК в секторе тепловой генерации, заявил, что получил предварительные выводы АМКУ, согласно которым ДТЭК якобы не является монополистом и не злоупотребляет своим положением.

Как известно, расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг и государственного "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго".

В начале расследования сообщалось, что компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.

По данным РБК-Украина, в получении необоснованных прибылей олигарху Ахметову всячески способствуют и Министерство энергетики, и отраслевой национальный регулятор, и ГП "Энергорынок". Кроме скандальной формулы "Роттердам плюс", благодаря которой ДТЭК уже заработал более 30 млрд гривен, и предоставление преференций компаниям Ахметова по закупке топлива от Минэнергоугля, ДТЭК получил еще свыше 10 млрд гривен, взятых в кредит.

Для того, чтобы профинансировать ДТЭК, госпредприятие "Энергорынок" заняло эти деньги в государственном Ощадбанке, после чего перечислило средства предприятиям ДТЭК в качестве авансового платежа. Это стало поводом для расследования Национального антикоррупционного бюро.

По подсчетам Андрея Геруса, для Рината Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК сверхприбыли от "Роттердам+" достигают 35 млрд гривен.

Как известно, формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам. Львиную долю в импорте энергетического угля антрацитовых марок сейчас занимает Россия – практически 75% от всего объема ввозимого топлива (ежемесячные поставки на 400-500 тыс. тонн преимущественно для предприятий ДТЭК). Из Нидерландов уголь не импортируется.

При этом, привязка к импортному паритету абсолютно не обоснована, ведь Украина добывает в разы больше угля, чем закупается на внешнем рынке. За восемь месяцев этого года добыча украинского угля газовой группы составила около 18 млн тонн – свыше 80% добыто на шахтах ДТЭК.

В результате за последние годы, тариф для населения повышался 5 раз, и стоимость электроэнергии для потребителей возросла почти на 300%.

Кроме того, по информации РБК-Украина, правительство придумало новую "угольную" схему, которая позволит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова заработать необоснованный прибыль как минимум в 4 млрд гривен. Несмотря на прямой запрет Антимонопольного комитета, министр энергетики Игорь Насалик подал на рассмотрение правительства документ, принятие которого, вопреки правилам конкуренции, позволит обеспечить предприятия тепловой генерации компании ДТЭК углем.