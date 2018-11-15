ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Герус передаст в АМКУ доказательства монополизма ДТЭК Ахметова

Новости » Энергетика    15.11.2018 - 09:45
Герус передаст в АМКУ доказательства монополизма ДТЭК Ахметова
Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Такая компания, как ДТЭК, в любой стране ЕС уже давно была бы признана монополистом, уверен Герус

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус передаст доказательства монополизма компании ДТЭК Рината Ахметова в Антимонольный комитет Украины (АМКУ). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Геруса на Facebook.

По словам Геруса, у ДТЭК Ахметова, как у вертикально-интегрированной компании, есть признаки, которые свидетельствуют, что она является монополистом, имеет доминирующую рыночную власть, злоупотребляет своим монопольным положением и оказывает негативное влияние на экономическую конкуренцию.

"Уверен, в любой стране ЕС такая компания уже давно была бы признана монополистом с последующим специальным регулированием. Мы готовим и отправим соответствующие аргументы в Антимонопольный комитет. Надеюсь, их можно будет озвучить и в ходе заседания АМКУ (заседание АМКУ 20 ноября по монополизму ДТЭК, - ред.)", - написал Герус.

По мнению эксперта, это заседание АМКУ будет важнейшим за последние 4 года.

"Собственно это решение будет определять, будем мы жить следующие 10-20 лет в условиях конкурентной энергетики или в условиях монополистической энергетики (со всеми соответствующими тарифными последствиями). Поэтому приглашаю прийти на это заседание Антимонопольного комитета 20 ноября в 10.00. Потому что это без преувеличения касается каждого", - убежден Герус.

Герус передаст в АМКУ доказательства монополизма ДТЭК Ахметова

Отметим, руководитель ДТЭК Ахметова Максим Тимченко в интервью "Экономической правде", комментируя открытое в 2015 году дело о монополизме ДТЭК в секторе тепловой генерации, заявил, что получил предварительные выводы АМКУ, согласно которым ДТЭК якобы не является монополистом и не злоупотребляет своим положением.

Как известно, расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг и государственного "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго".

В начале расследования сообщалось, что компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.

По данным РБК-Украина, в получении необоснованных прибылей олигарху Ахметову всячески способствуют и Министерство энергетики, и отраслевой национальный регулятор, и ГП "Энергорынок". Кроме скандальной формулы "Роттердам плюс", благодаря которой ДТЭК уже заработал более 30 млрд гривен, и предоставление преференций компаниям Ахметова по закупке топлива от Минэнергоугля, ДТЭК получил еще свыше 10 млрд гривен, взятых в кредит.

Для того, чтобы профинансировать ДТЭК, госпредприятие "Энергорынок" заняло эти деньги в государственном Ощадбанке, после чего перечислило средства предприятиям ДТЭК в качестве авансового платежа. Это стало поводом для расследования Национального антикоррупционного бюро.

По подсчетам Андрея Геруса, для Рината Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК сверхприбыли от "Роттердам+" достигают 35 млрд гривен.

Как известно, формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам. Львиную долю в импорте энергетического угля антрацитовых марок сейчас занимает Россия – практически 75% от всего объема ввозимого топлива (ежемесячные поставки на 400-500 тыс. тонн преимущественно для предприятий ДТЭК). Из Нидерландов уголь не импортируется.

При этом, привязка к импортному паритету абсолютно не обоснована, ведь Украина добывает в разы больше угля, чем закупается на внешнем рынке. За восемь месяцев этого года добыча украинского угля газовой группы составила около 18 млн тонн – свыше 80% добыто на шахтах ДТЭК.

В результате за последние годы, тариф для населения повышался 5 раз, и стоимость электроэнергии для потребителей возросла почти на 300%.

Кроме того, по информации РБК-Украина, правительство придумало новую "угольную" схему, которая позволит энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова заработать необоснованный прибыль как минимум в 4 млрд гривен. Несмотря на прямой запрет Антимонопольного комитета, министр энергетики Игорь Насалик подал на рассмотрение правительства документ, принятие которого, вопреки правилам конкуренции, позволит обеспечить предприятия тепловой генерации компании ДТЭК углем.

Дело о монополизме ДТЭК Ахметова могут рассмотреть без участия истцов, - Терентьев Борьба Ахметова за крымскую землю
Новости Украины ДТЭКРинат АхметовмонополияАндрей Герус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь